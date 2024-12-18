اختتمت القافلة الجراحية السادسة، التي نفذتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في جمهورية تنزانيا، أعمالها الطبية، برئاسة الاستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور أيمن عيسى السليماني، بعد أن استهدفت مئات المرضى والمصابين في المناطق الفقيرة والنائية.وأوضح رئيس القافلة الدكتور السليماني لـ«عكاظ»، أن القافلة استمرت أكثر من 10 أيام، وضمت فريقاً طبياً من الأطباء المميزين في خمسة تخصصات جراحية، هي: الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة التجميل، وجراحة العظام (19 استشاري جراحة، خمسة منهم استشاريون في التخدير، وبتوفيق من الله ثم بمساعدتهم أجرينا 279 عملية جراحية وكشفنا على 598 حالة).الاستشاري السليماني، وصف القافلة بأنهاء امتداد للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، السباقة في أعمال الإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين حيثما كانوا حول العالم، وزيادة الوعي الصحي لديهم وتعليمهم كيفية الوقاية من الأمراض والعلاج. مشيراً إلى صعوبات واجهتهم، ولكن بتوفيق من الله ثم بدعم الدولة تم التغلب عليها، إذ كان معسكرهم في زنجبار، وكان تواجدهم في مدينة طبية تضم مستشفيين و80 سريراً و10 غرف تنويم، وطبيباً واحداً مختصاً في المسالك البولية، ناهيك عن عدم وجود أجهزة طبية متقدمة في مجال الجراحة (جراحة المسالك البولية)، وبدعم من المملكة العربية السعودية، وفرت الأجهزة الطبية وهذا ما ساعدنا كفريق طبي سعودي، على تجاوز العدد المتفق عليه في الكشف اليومي والعمليات الجراحية للمرضى، إذ كنا نعمل يومياً ما يفوق 12 ساعة داخل غرف العمليات وفي العيادات.رئيس القافلة الاستشاري السليماني، أوضح أن مختصي المسالك البولية، عملوا على علاج مشكلات الكلى، المثانة، الحالب، والإحليل، وأن معظم الحالات التي دخلت غرفة العمليات كانت حالات متقدمة تعاني من مرض البروستاتا، التي مع مرور الوقت قد تتضخم وتسبب حصر بول وتؤدي إلى الفشل الكلوي ومعظمهم كانوا من المناطق الفقيرة والنائية، فيما أجرى جراحو العظام عمليات تصحيح لتشوهات خَلقية لدى عدد كبير من الأطفال، إضافة إلى معالجة حالات الكسور والانحرافات، كما تم التعامل مع حالات أورام عظام، وإصلاحات جراحية لتمكين العظام من الالتئام بشكل صحيح، وأجرى الفريق الطبي المختص في جراحة التجميل عمليات لمعالجة التشوهات الناتجة عن الحروق والجروح، ما ساعد المرضى على استعادة الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع، خصوصاً بين النساء والشباب والفتيات في سن الزواج.موضحاً أن العلميات والكشف الطبي الذي أجروه على المرضى كان على النحو التال:(جراحة أطفال 120 كشفاً و70 عملية جراحية، جراحة مسالك بولية 155 كشفاً و60 عملية جراحية، جراحة عظام 102 كشف طبي و29 عملية جراحية، جراحة تجميل 41 كشفاً و40 عملية جراحية، وفي الجراحة العامة 180 كشفاً و80 عملية جراحية).مؤكداً، أن جميع من أجريت عليهم الفحوصات الطبية صرفت لهم أدوية مجانية مع إجراء العمليات الجراحية بنوعيها الفتح الجراحي والمنظار، فيما رمم فريق طبي متخصص تشوهات العظام للأطفال لأول مرة في جزيرة زنجبار، معرباً عن شكره وشكر زملائه للقيادة على دعمها وعطائها الإنساني السخي المتواصل في أعمال الخير الذي يجسد قيم العطاء والإحسان وتعزيز رسالتها الإنسانية في بناء المجتمعات وتخفيف معاناة المحتاجين، وللندوة العالمية للشباب الإسلامي التي تبنت هذه القافلة.القافلة السادسة:المدة: 10 أيامالفريق الطبي: 19 استشاري جراحة وتخديرالعمليات الجراحية: 279 عملية جراحيةالكشف الطبي: 598 حالة مرضيةالمرض الشائع: البروستاتا المتقدمة