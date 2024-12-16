طالبت وزارة التعليم الطلاب بتسجيل أوقات دخولهم وخروجهم من المدارس بشكل إلكتروني عبر بطاقاتهم التي يتم مسحها في الأجهزة الإلكترونية المثبتة في البوابات الرئيسية في المباني الدراسية والتي تكون مخصصة للطلاب والزوار وفقاً للدليل الإرشادي لإدارة وتشغيل المرافق الإدارية والتعليمية للعام الدراسي الحالي 1446.

وشدد الدليل على أهمية تواجد حارس الأمن باستمرار لمراقبة عملية الدخول والخروج وتخصيص أحد المداخل الجانبية للمدرسة للموظفين من معلمين وإداريين، يتم فتحه عبر البطاقات الموزعة لهم.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب من المواطنين بالالتزام بالزي الوطني السعودي عند زيارة المدارس مع إبراز الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة (ولي الأمر) أو بطاقة العمل (منسوبو الجهات الخارجية)، موضحة بأنه يتعين تحديد موعد مسبق للزيارة حسب القنوات المتاحة، وعدم حمل مواد أو أدوات محظورة، مشيرةً إلى ضرورة تهيئة وتجهيز صالة للاستقبال أو أي غرفة إدارية في مقدمة المبنى المدرسي، تتوفر فيها جميع الاشتراطات اللازمة ووضع عبارات ترحيبية ولوحات إرشادية للتعليمات في مكان بارز ومراعاة الزوار من الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل زيارتهم للمدرسة، واستدعاء الجهات ذات الاختصاص في حال كان أحد الزوار يشكل خطراً على سلامة منسوبي المدرسة.