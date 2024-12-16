شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية أعمال التخطيط الحضري المتوازن لتنويع القاعدة الاقتصادية الداعمة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية تدعم مسيرة التنمية.

واستعرض أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، المخطط المحلي لمدينة تبوك وتيماء، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي المهندس فهد المطلق، وأمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، وفريق العمل بالوزارة.

واطلع خلال اللقاء على عرض تفصيلي للمخطط تضمن مراحل المشروع ومخرجاته النهائية وما تم من أعمال تنسيقية ومواءمة تامّة بين كافة الأطراف المعنية، وبارك النتائج والتوجهات التنموية ضمن المخططات المحلية لمدينتي تبوك وتيماء، والتي تستهدف تنمية عمرانية مستدامة وتتضمن خارطة طريق تشمل إستراتيجيات وسياسات مكانية لتنمية وإدارة المدينتين؛ بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص والميز النسبية لكل مدينة، وذلك في إطار تنموي يعزز التكامل والتنسيق بين جميع شركاء التنمية.