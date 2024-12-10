خلت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران السعودية من مطار دمشق الدولي كوجهة سفر، على خلفية التطورات السياسية والأمنية والظروف الراهنة التي تمنع شركات الطيران من تنظيم رحلاتها إلى سورية، بعد إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات.

ورصدت «عكاظ» خلو مواقع شركات الطيران «السعودية وأديل وناس» من دمشق كمحطة وصول أو مغادرة.

وكان مطار دمشق الدولي أصدر (الأحد) إشعار «نوتام» المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات حتى تاريخ 18 ديسمبر.

وبحسب نص الإشعار، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى تاريخ 18 ديسمبر، لافتا إلى إمكانية استئناف عمل المطار في الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي يوم 18 ديسمبر.

وأصدر مطار حلب الدولي إشعارا مماثلا ونص على تعليق جميع الرحلات الجوية حتى مساء يوم 17 ديسمبر، وفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وتشهد المعابر البرية لسورية حركة مغادرة وعودة المئات من الرعايا السوريين ومغادرة عشرات الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين كانوا يتواجدون داخل البلاد خلال السنوات الماضية.

وشهد معبر المصنع الرسمي الذي يقع على الطريق الرابط بين دمشق وبيروت، حركة عبور كبيرة بعد أن أخرجت الغارات الإسرائيلية معابر جوسية- القاع بالبقاع شرق لبنان، الدبوسية والعريضة (شمالا) عن الخدمة، إضافة إلى معبر تلكلخ في عكار (شمال البلاد أيضا)، ومعبر مطربا في الهرمل شرقا.