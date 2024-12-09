- بُني عام 1987 فوق تلة صغيرة عند بداية سهل صيدنايا
- تُقدر مساحته بنحو 1.4 كيلو متر مربع
- أعدم فيه خلال 10 أعوام نحو 35 ألف سجين
- تصفه منظمة العفو بـ«المسلخ البشري» للنظام السوري
- السجن الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء
- يضم طوابق سفلية سرية يقبع بها آلاف المعتقلين
- أحد أكثر السجون العسكرية تحصيناً منذ عهد حافظ الأسد
- يلقب بـ«السجن الأحمر» بسبب عمليات القتل والتعذيب الدموية
- ارتبط اسمه ببث الرعب في نفوس المعتقلين وذويهم
- تُقدر مساحته بنحو 1.4 كيلو متر مربع
- أعدم فيه خلال 10 أعوام نحو 35 ألف سجين
- تصفه منظمة العفو بـ«المسلخ البشري» للنظام السوري
- السجن الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء
- يضم طوابق سفلية سرية يقبع بها آلاف المعتقلين
- أحد أكثر السجون العسكرية تحصيناً منذ عهد حافظ الأسد
- يلقب بـ«السجن الأحمر» بسبب عمليات القتل والتعذيب الدموية
- ارتبط اسمه ببث الرعب في نفوس المعتقلين وذويهم