- بُني عام 1987 فوق تلة صغيرة عند بداية سهل صيدنايا- تُقدر مساحته بنحو 1.4 كيلو متر مربع- أعدم فيه خلال 10 أعوام نحو 35 ألف سجين- تصفه منظمة العفو بـ«المسلخ البشري» للنظام السوري- السجن الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء- يضم طوابق سفلية سرية يقبع بها آلاف المعتقلين- أحد أكثر السجون العسكرية تحصيناً منذ عهد حافظ الأسد- يلقب بـ«السجن الأحمر» بسبب عمليات القتل والتعذيب الدموية- ارتبط اسمه ببث الرعب في نفوس المعتقلين وذويهم