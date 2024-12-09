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عادل الخديدي (جدة)
- بُني عام 1987 فوق تلة صغيرة عند بداية سهل صيدنايا

- تُقدر مساحته بنحو 1.4 كيلو متر مربع


- أعدم فيه خلال 10 أعوام نحو 35 ألف سجين

- تصفه منظمة العفو بـ«المسلخ البشري» للنظام السوري

- السجن الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء

- يضم طوابق سفلية سرية يقبع بها آلاف المعتقلين

- أحد أكثر السجون العسكرية تحصيناً منذ عهد حافظ الأسد

- يلقب بـ«السجن الأحمر» بسبب عمليات القتل والتعذيب الدموية

- ارتبط اسمه ببث الرعب في نفوس المعتقلين وذويهم