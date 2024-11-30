أقر البرلمان الأسترالي، الجمعة، قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاماً وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصبح قريباً أول قانون من نوعه في العالم.وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من امتلاك حسابات على هذه المنصات.وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون، الخميس، بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13. ووافق، الجمعة، مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانونا نافذا.وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت. وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها». وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.