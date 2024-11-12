أعلنت الخارجية الإيرانية أن سفيرها لدى لبنان مجتبى أماني تماثل للشفاء بعد إصابته في يده اليسرى وعينه اليمنى جراء تفجير إسرائيل أجهزة «البيجر» التابعة لعناصر حزب الله في شهر سبتمبر الماضي.

وقال بيان للخارجية، اليوم (الثلاثاء): إن مجتبى التقى وزير الخارجية عباس عراقجي في مقر الوزارة بطهران، على أن يتوجه في وقت لاحق إلى بيروت لمواصلة مهماته.

وشدد عراقجي خلال اللقاء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام التسهيلات السياسية والدولية للوقف الفوري لجرائم النظام الإسرائيلي ضد لبنان.

وكانت السلطات الإيرانية نقلت السفير أماني من بيروت إلى طهران في 19 سبتمبر الماضي، بعد يومين من تفجير الآلاف من أجهزة الاتصالات (البيجر) التي يستعملها حزب الله.