التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأحد)، رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.