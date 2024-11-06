منحت جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية وسام «الاستقلال الوطني 27 يونيو بدرجة قائد» نظير ما قدمته من دعم لجيبوتي من خلال الصندوق السعودي للتنمية في المجالات التنموية، وذلك تقديرًا من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث قلّد رئيس الوزراء عبدالقادر كميل محمد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الوسام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني.جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لجمهورية جيبوتي؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المنحة المقدمة من المملكة عبر الصندوق، لإعادة تأهيل وتجهيز مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في جيبوتي، بقيمة 6 ملايين ريال.وقدّم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية شكره لرئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الوزراء الجيبوتي، على تقليده لهذا الوسام، مشيرًا إلى العلاقات والتعاون التنموي بين الجانبين الممتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال تمويل ودعم العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في جيبوتي.