كشف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أن معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، الذي يعد ضمن المعدلات الأدنى عالمياً للوفيات بسبب ظروف العمل، بحسب موقع منظمة العمل الدولية.ودحض المركز المزاعم الإعلامية المغلوطة حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة، مؤكداً في بيان صحفي عدم صحة ما تم تداوله من معلومات وبيانات في هذا الشأن، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة.وأشارت منظمة العمل الدولية في موقعها الرسمي إلى أن السعودية قطعت خطوات واسعة، وحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، إضافة إلى إشادات مشابهة من جهات دولية أخرى مثل المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة، والمجلس البريطاني للسلامة.وأكد المجلس أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، حيث تضمنت مبادرات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية، «مبادرة البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية»، وهي إحدى مبادرات الرؤية المعتمدة منذ 2017، التي تهدف إلى مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل، إضافة إلى ما يكفله نظام العمل السعودي من إلزام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي شامل يُقدم العناية الصحية والوقائية والعلاجية اللازمة لجميع العاملين لديه، وتقنين العمل تحت أشعة الشمس في أشهر الصيف، وتحديد ساعات العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.