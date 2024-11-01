قبل نحو 4 أيام من موعد الحسم في الخامس من نوفمبر، تخوض المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري السابق دونالد ترمب، سباقا محموما في الولايات السبع «المتأرجحة» التي من شأنها حسم النتيجة.

ومن المنتظر أن يزور المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، التي تعد أكبر مدينة ذات أغلبية عربية، اليوم (الجمعة).

وتعد منطقة ديترويت الكبرى موطنا لأكبر تجمع من الأمريكيين العرب في البلاد، ويعيش عدد كبير منهم في ديربورن، المدينة التي فاز بها الرئيس جو بايدن بفارق 3 إلى 1، وشهدت اضطرابات سياسية، لأن الكثيرين يشعرون بالاستياء من طريقة تعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة ولبنان.

وستكون زيارة ترمب الأولى لأي من المرشحين، وفقا لزعيم محلي يدعى أسامة صبلاني. وكانت هاريس التقت عمدة المدينة الديمقراطي عبدالله حمود، لكن مناقشتهما جرت خارج ديربورن. ورفضت حملة ترمب التعليق على الزيارة، والتي تأتي بعد تجمع انتخابي للرئيس السابق في ميشيغان الأسبوع الماضي، عندما اصطحب عددا من المسلمين المحليين إلى المنصة بجواره.

وتواجد المرشحان(الخميس)، في ولايتي نيفادا وأريزونا المتأرجحتين الواقعتين في جنوب غرب البلاد، في مسعى منهما لحشد تأييد الناخبين المنحدرين من أصول لاتينية.