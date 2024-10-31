أفصح جنرال أوكراني أن خط المواجهة لكييف ينهار أمام التقدم الروسي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة تلغراف البريطانية. وعزا العقيد ديمترو مارشينكو ذلك إلى تناقص إمدادات الذخيرة، ووصف «خطة النصر» التي وضعها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ«المضللة». وقال ما رشينكو لعضو سابق في البرلمان الأوكراني في مقابلة نشرت على موقع يوتيوب: لن أكشف سرا عسكريا إذا قلت إن جبهتنا قد انهارت.وكانت القوات الروسية أعلنت هذا الأسبوع الاستيلاء على بلدة سيليدوف، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 20 ألف نسمة، وتقع بين دونيتسك وبوكروفسك المركز الأوكراني اللوجستي الرئيسي الذي جعله الجيش الروسي هدفا ذا أولوية.ولم يعلق الجيش الأوكراني على ما ورد عن استيلاء روسيا على سيليدوف، لكن الجنرال مارشينكو أقر بأن الجنود الروس دخلوا المدينة، معربا عن اعتقاده أنهم سيطوقونها المستقبل القريب بالكامل، ما يمنحهم مخرجا تكتيكيا إلى بوكروفسك.وأرجع مارشينكو الضعف الأوكراني على طول خط المواجهة إلى نقص الذخيرة ومشاكل التجنيد العسكري وضعف القيادة، وقال أيضا إن خطة «الانتصار» التي وضعها زيلينسكي تركز بشدة على مناشدة الحلفاء الغربيين للحصول على مزيد من الدعم، بيد أنها تفتقر إلى أي نقاط تعالج مشاكل أوكرانيا وتستجيب لاحتياجاتها.وحسب «تلغراف»، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا بات يمثل مشكلة استنزاف للغرب، لكن بينما حصلت موسكو على إمدادات ذخيرة من كوريا الشمالية، اشتكت كييف من أن حلفاءها الغربيين كانوا بطيئين في إرسال القذائف والصواريخ التي وعدوا بها.وبحسب «تلغراف»، فإن الجنرال مارشينكو برز في عام 2022 قائدا للقوات الأوكرانية التي دافعت عن ميكولايف ثم ساعدت في تحرير مدينة خيرسون.