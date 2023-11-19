التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، المُمثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في مملكة البحرين.وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها؛ حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وشدّد على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي.