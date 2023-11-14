وسط أجواء إيجابية محفزة وتفاعل وحماس، وفي أجواء وفرت فيها ومنذ وقت مبكر كل سبل الراحة وطبقت فيها الإرشادات الصحية، وسبقها إصدار عدد من الاستشارات النفسية والتربوية للطلبة وأولياء الأمور المرتبطة بالاختبارات.يؤدي طلاب مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية اختباراتهم لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ بيسر وسهولة تحت قيادة مدير المدرسة الأستاذ سعيد عيد المالكي، الذي ثمن دور زملائه المعلمين والذي يشرف ويطلع أولاً بأول على سير الاختبارات وأداء الطلاب والتي تشهد متابعة من المشرف التربوي الأستاذ فهد الغامدي، الذي حرص مع زملائه المعلمين على بث روح التفوق والنجاح في نفوس أبنائهم الطلاب أثناء الاختبار.