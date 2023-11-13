تنطلق في الثلاثين من نوفمبر الجاري النسخة الثالثة من «احتفال نور الرياض 2023»، والذي يستمر 17 يوماً، تحت شعار «قمرا على رمال الصحراء»، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فناناً من المملكة.وأوضح المدير التنفيذي لـ«برنامج الرياض آرت» المهندس خالد بن عبدالله الهزاني أن «احتفال نور الرياض 2023» يتضمن أكثر من 120 عملا فنيا تقام في خمسة مراكز تتوزع في أنحاء العاصمة، تشمل: مركز الملك عبدالله المالي، وحي جاكس، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار، مشكلةً رحلة فنية من خمسة فصول تربط قلب العاصمة بأطراف الصحراء.وبيّن المهندس خالد الهزاني أن اختيار مراكز الاحتفال جاء بناءً على أهمية هذه المواقع في مدينة الرياض، ولضمان سهولة وصول الزوّار من كافة فئات المجتمع للاستمتاع بالأعمال الفنية والبرامج والأنشطة التي ستقام على هامش الاحتفال، حيث تحتضن المراكز الخمسة تركيبات فنّية ضوئيّة على نطاق واسع، إلى جانب الانعكاسات الضوئيّة التي تنفّذ على عدد من المباني، وعروض «طائرات الدرون» والأعمال الفنية التفاعلية، التي تدعو إلى التأمل في المسافة بين صخب المدينة وهدوء الصحراء، والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن احتفال هذا العام يضم معرضاً مصاحباً يُقام بعنوان: «الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا» في حي جاكس بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م بمشاركة 32 فناناً من كافة أنحاء العالم.يذكر أن «احتفال» نور الرياض 2023، سيقام تحت إشراف نخبة من المقيمين الفنيين المحليين والدوليين، وهم: المقيم الفنيّ الرئيسي جيروم سانس، والمقيمين الفنيين: بيدرو ألونزو، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، إضافة إلى المقيمين الفنيين للمعرض المصاحب، وهم: المقيم الفني الرئيسي نيفيل ويكفيلد، والمقيم الفني مايا العذل، اللذان كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.