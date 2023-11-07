دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، لمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 32 يوما، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد. وطالبت الحركة التي يتزعمها مصطفى البرغوثي، اليوم (الثلاثاء)، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالدعوة لاجتماع فوري لجميع القوى الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الحرب على غزة المدعومة أمريكيا وغربيا. وأكدت أن من واجب السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الرسمية، إغلاق الباب بحزم أمام محاولة إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ مبدأ الاستعمار الدائم «فرّق تسد». وحذرت من أن الاحتلال يهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي كامل لقطاع غزة، وتدميره ثم ضمه لإسرائيل، ثم الانتقال لتنفيذ تطهير عرقي ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وهي عملية بدأها الإرهابيون المستوطنون. ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال يجب أن يرى صفا فلسطينيا موحدا وصلبا في مواجهة مؤامراته ومحاولاته الاستفراد بالفلسطينيين قوة تلو أخرى، ومنطقة تلو أخرى.وأضاف البيان أنه مثلما هبت غزة لنصرة الضفة الغربية والقدس، فإن من واجب كل قوى ومكونات الشعب الفلسطيني أن تهب وتنهض لحماية غزة وأهلها.