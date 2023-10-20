استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، أمس، رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو.وأجريت للرئيس ويدودو مراسم استقبال رسمية، ثم عقد ولي العهد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي.ورحب ولي العهد بالرئيس الإندونيسي في المملكة، فيما عبر الرئيس ويدودو عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.وجرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.إثر ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية إندونيسيا مراسم توقيع 4 اتفاقيات ثنائية بين البلدين تضمنت اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزيرة الخارجية ريتنو مرسودي، كما وقع وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، ووزير الشباب والرياضة الإندونيسي اريو بيمو نانديتو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.كما تم توقيع برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزيرة الخارجية ريتنو مرسودي، ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي والرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال في إندونيسيا محمد عقيل ارحام مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.وحضر جلسة المباحثات وتوقيع الاتفاقيات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل العامودي.فيما حضر من الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي، وزير التجارة ذو الكفل حسن، وزير شركات الدولة ايريك طاهر، وزير الشباب والرياضة اريو بيمو نانديتو اريتيجو، وزير إدارة مجلس الوزراء برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد.