فيما أكدت الشرطة أنه إنذار كاذب، أخلي مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن اليوم (الأربعاء)، بعد تلقي الشرطة بلاغا عن ترك جسم مشبوه قرب السفارة.وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أنه تم إغلاق السفارة الأمريكية في لندن خلال حادث أمني، وطلب من الأشخاص المتواجدين بداخلها الابتعاد عن النوافذ، وشوهدت كلاب بوليسية خارج المبنى، بالإضافة إلى سيارتي إطفاء على الأقل وسيارات للشرطة.وقال شاهد عيان للصحيفة إن الأمن ما زال يقيم الوضع وإن من بداخل المبنى قد تم اصطحابهم إلى جزء آخر من المبنى، مضيفا: «لا نعرف الكثير غير أن هناك حادثا أمنيا ويجب الابتعاد عن النوافذ».ونقلت صحيفة «إيفينينغ ستاندرد» البريطانية عن شرطة العاصمة قولها إنه تم إصدار إنذار أمني بعد بلاغ عن ترك جسم مشبوه في المنطقة المحيطة بالسفارة، لكن اتضح أنه إنذار كاذب.وكانت السفارة الأمريكية في لندن كتبت على حسابها في «تويتر»: «إنها عادت لاستكمال عملها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن السلطات المحلية حققت في الإنذار، وتم تفتيش الطرد المشبوه خارج السفارة. وأعربت عن شكرها لشرطة العاصمة على عملها السريع».