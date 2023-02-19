دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار اليوم مؤتمر الطائف الثاني لمقاومة المضادات الميكروبية ومكافحة العدوى 2023 المقام تحت شعار «الوقاية من العدوى ومكافحتها أساس سلامة المرضى»، الذي تنظمه الشؤون الصحية في محافظة الطائف، بمشاركة عدد من الباحثين في مجال الأمراض المعدية والقطاعات الصحية المختلفة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في الطائف سعيد القحطاني أن المؤتمر يعتبر الثاني، ويهدف إلى التعرف على المستجدات والاطلاع على الأوراق العلمية التي تقدم بها عدد من الباحثين ونقل التجارب وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق الأبحاث في مجال الأمراض المعدية. وكشفت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الطائف الدكتورة مريم الثمالي أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام يتخلله العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل، ويتناول أحدث المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية مثل «مرض الكورونا والايبولا والأمراض المنشرة وبائيا»، مشيرة في كلمتها إلى أن المؤتمر يقيم ثلاث مسابقات علمية تهدف إلى زيادة المعرفة بين كافة الممارسين الصحيين وتشجيعهم.