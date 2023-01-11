علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن وزارة التعليم منحت «مديري التعليم» أخيراً، 15 صلاحية، شملت قبول طلب الاستقالة، والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة فأعلى للعاملين في الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية أو من شاغلي المراتب من المرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

وتضمنت الصلاحيات الموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق، وإصدار أمر حفظ التحقيق واعتماد الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق (عدا جزاء الفصل) وتكليف منسوبي الإدارة، عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة لا تزيد على 22 ليلة خلال السنة المالية بما لا يتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة.

كما شملت الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم، اعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية، والموافقة على منح الإجازات بأنواعها لمنسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية، بما لا يؤثر على سير العمل وعلى ألا يترتب على ذلك وجود عجز في القطاع.