أعلنت شركة إنفستكورب أنها تعتزم استثمار ما يصل إلى مليار دولار في سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية على وجه الخصوص. ويأتي القرار بعد استحواذ «إنفستكورب» على مستودع في الدمام تبلغ مساحته 215 ألف قدم مكعب. وقالت الشركة إن هذه الصفقة تأتي ضمن 100 مليون دولار قررت استثمارها في قطاع العقار بالمملكة العربية السعودية. وقال الرئيس التنفيذي المناوب للشركة حازم بن قاسم إن قطاع العقار السعودي يشهد نمواً قوياً. وأضاف أن القطاعين اللوجستي والصناعي يمثلان أهمية كبيرة لتنفيذ برنامج التحول الوارد في رؤية السعودية 2030. وأشار ابن قاسم إلى أن الاستحواذ على المستودع الضخم في الدمام يزيد استثمارات «إنفستكورب» في قطاع اللوجستيات، خصوصاً في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند.