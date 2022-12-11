تواصل قناة اقرأ الفضائية إذاعة البرنامج التعليمي الهادف «الإتقان لتلاوة القرآن”، على الهواء مباشرة، والذي يعد من أهم برامج اقرأ والذي يقدمه فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد المتخصص والمجاز في القراءات العشر.وتؤدي التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، للفهم الصحيح الذي يعين على التطبيق السليم، لذلك فإن التلاوة الصحيحة فرض عين على كل مسلم ومسلمة قال تعالى:»وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا”، لذا فإن الدكتور سويد الحاصل على شهادة الدكتوراة في هذا العلم الرفيع يعلم المشاهدين في البرنامج أصول التجويد والتلاوة الصحيحة، ويستمع بعناية لتلاوات المشاهدين على الهواء مباشرة عبر الهاتف من جميع أنحاء العالم، مصوباً أخطاء التلاوة والتجويد، ومجيزًا أصحاب التلاوات المتقنة.برنامج "الإتقان لتلاوة القرآن” يبث على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة ويعاد الاحد في الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة كما تبث اقرأ الحلقة على منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة منها في كل وقت وفي شتى انحاء العالم.