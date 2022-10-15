احتفلت «OSN+» بالعرض الحصري لمسلسل «الوضع مستقر» وذلك في مبنى «لافينواز» التاريخي بالقاهرة، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. واحتوت الاحتفالية على الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل ولقاء حصري ومشاركة نجوم المسلسل المصريين منهم خالد منصور وإنجي كيوان والمخرج وائل فرج الذي رحب بالضيوف قبل العرض.

وحضر العرض الخاص على السجادة الحمراء مروة العزالي ومنة عرفة كضيفتين مميزتين إلى جانب الشخصيات الإعلامية المؤثرة في المشهد الإذاعي والترفيهي. وشارك ضيوف الحفل في تحدي TikTok الذي أطلقه خالد منصور، وتضمن مقاطع مميزة من المسلسل وزاوية تصوير 360 تفاعلية. كما شهد الحفل 3 مناطق مختلفة مستوحاة من مشاهد المسلسل، منها غرفة التحقيق، ومركز الاتصال، والحاوية التي يتم فيها تصوير معظم أحداث المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل «الوضع مستقر» يعد النسخة العربية من الإنتاج الأسترالي الأصل (No Activity)، وبدأت حلقات الموسم الثاني كمتابعة لأحداث الموسم الأول، إذ يعود ضابطا المراقبة سعيد وكامل إلى الظهور بالزي الرسمي بصحبة شخصيات جديدة غريبة الأطوار ومجرمين أكثر غرابة.

ويمكن لعشاق المسلسل متابعة الموسم الأول الذي يبث حالياً على OSN+، مع بدء الموسم الثاني الذي بدأت أولى حلقاته في 13 أكتوبر.