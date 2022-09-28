يأتي تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء، بأمر ملكي أمس (الثلاثاء)، ضمن تكليف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتواصل والمستمر لولي عهده، بالإنابة عنه في إدارة العديد من المناصب والملفات الهامة في الدولة؛ كالزيارات الخارجية، وترؤس القمم الداخلية والدولية والاجتماعات الهامة.ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وهو يشرف على الأجهزة التنفيذية للدولة بتوجيه الملك، ويعمل على ذلك بشكل يومي، وترؤسه لمجلس الوزراء يأتي ضمن نفس السياق وهو ما يعكس الثقة الملكية برجل المرحلة الذي كسب الرهان في الخطط التنموية للبلاد وتعزيز تنافسيتها مع كبرى الدول في كافة المجالات.ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة بما يُعزز من تكامليتها مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان.