أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمراً ملكياً يقضي بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة الـ56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام المجلس، على أن يرأس الملك سلمان جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. وقرر الملك سلمان إعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وعضوية 34 وزيراً. وفي تشكيلة المجلس الجديدة، دخل الأمير خالد بن سلمان إلى المجلس وزيراً للدفاع، ويوسف البنيان وزيراً للتعليم.