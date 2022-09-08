وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، الشكر لدول الخليج العربي على رأسهم السعودية لدعمهم بلاده خلال السنوات الماضية، قائلاً: «لولا دعم دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية لم نكن نستطيع عملي شيء». مضيفاً: «لا بد أن نعترف بفضل الأشقاء على بلادنا، فالسعودية والإمارات والكويت وضعوا أرقاماً ضخمة سواء مواد بترولية أو أموالاً طوال 18 شهراً، ولولا ذلك الدعم لكنا واجهنا أزمة كبيرة».

ووصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس المشككين (جماعة الإخوان المصنفة إرهابية) في المشروعات التي تنفذها بلاده وعلى رأسها مشروع قناة السويس بأنهم «أهل شر»، مهاجماً أبواق إعلام الإخواني ومحاولاتهم البائسة للتأثير على الشعب المصري.

وحذر الرئيس المصري أبناء بلاده من محاولات ما وصفهم بـ«الإعلام المناوئ» ومواقع التواصل من التأثير عليهم أو تخويفهم بهدف نشر اليأس في أوساط المدنيين، مطالباً أجهزة الدولة والإعلام بالتصدي بوعي لمحاولات التشكيك في النجاحات الإقتصادية والتنموية.

وقال السيسي: «المفروض أن فيه ركودا عالميا، طيب لماذا حجم الدخل في قناة السويس كبير لكن هناك كيانا في الهيئة يدرس كل الاعتبارات بما فيها الرسوم التي تفرض والواقع العالمي وحركة التجارة وتكلفة النقل»، موضحاً أن السلطة تتعامل بشفافية وتعرض كل شيء على شاشة التلفزيون بما يسمح للإنسان المصري بالاطلاع على الوقائع ويستوعب التحديات، وأن هناك من يحاول إضعافه ونشر اليأس في أوساط المجتمع.

ولفت إلى أن جميع المشروعات التي تنفذ في مصر مدروسة جيدا بالتنسيق والمتابعة مع مكاتب عالمية.