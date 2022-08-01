أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الإثنين) مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة بعضوية 12 وزيرا ومخاطبة رئيس الوزراء بـ«سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء».وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن الأسبوع الماضي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.وتخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.