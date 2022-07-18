في أول زيارة خارجية لدول غربية، وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم (الإثنين) إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في مقدمة مستقبليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيلتقي اليوم (الإثنين) وزير القوات المسلحة الفرنسي أيضاً سيباستيان ليكورنو، ثم يلتقي بعدها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، مؤكدة آل نهيان، وماكرون سيلتقيان مرة أخرى في المساء لحضور حفل عشاء رسمي في ساحة قصر فرساي، بحضور مائة ضيف ومسؤولين وشخصيات معروفة من عالم الأعمال والثقافة والعلوم.

وقال مستشار رئاسي في الإليزيه إنّ ماكرون سيناقش مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تنويع مصادر إمداد باريس بالطاقة على خلفية الصراع في أوكرانيا حيث من المقرر التوقيع على مذكرات تفاهم وعقود في مجال الطاقة والنقل ومعالجة النفايات.