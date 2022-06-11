فيما كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر إصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه، يدعى «متلازمة رامزي هانت»، انهالت التساؤلات حول نوع هذا المرض الذي شلَّ نشاطه الفني بعدما أصاب وجهه بالشلل، إذ لفت إلى أن أزمته الصحية تسببت في تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الحالي.

وظهر جاستن بيبر خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام ليوضح تفاصيل تلك الأزمة الصحية وقال: «أصبت بفايروس نادر أثر على العصب، وأدى إلى ما يشبه الشلل في النصف الأيسر من وجهي، كما أثر على حركة العين والجفن».

وتابع بيبر خلال الفيديو أنه مصاب بمتلازمة «رامزي هانت» التي نتج عنها إصابة عصبٍ في أذنه، مما تسبب في الإصابة بالشلل.

«عكاظ» تقصت عن مرض جاستن بيبر لمعرفة مسبباته وآثاره، إذ أشارت مصادر طبية إلى أنه يدعى علمياً بمتلازمة «رامسي هانت» وهو التهاب يسببه فايروس الهربس العصبي، ويصيب العقدة الركبية للعصب الوجهي، ويشلُّ الجانب المصاب من عضلات الوجه بسبب غزو الفايروس للعصب الوجهي المسؤول عن حركة هذه العضلات.

أعراض «رامسي هانت»

* ظهور طفح جلدي في الوجه

* بثور مؤلمة في محيط الأذن

* بثور داخل القناة السمعية والطبلة

* حبوب في اللسان وسقف الفم