كشفت السلطات الإسرائيلية الإجراءات الأمنية حول عائلة ومنزل رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد تهديدات بالقتل. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم (الثلاثاء): «بعد توجيه رسالة تهديد بالقتل ورصاصة حية بداخلها إلى رئيس الوزراء وعائلته، قرر المسؤولون الأمنيون في مكتب رئيس الوزراء تعزيز أمن الوحدة المسؤولة عن حماية أسرة رئيس الوزراء بينيت».وأطلقت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا بمشاركة جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، في الرسالة التي وصلت إلى المنزل الشخصي لرئيس الوزراء في رعنانا.ودعا بينيت الإسرائيليين من جميع أطراف الطيف السياسي إلى الحد من نيران الخطاب السياسي. وقال في تغريدة على تويتر: «يجب ألا يصل النزاع السياسي أو الخلاف إلى العنف أو التنمر أو التهديد بالقتل».وأضاف: «نحن كقادة ومواطنين يكمن مستقبلهم في هذا البلد.. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى».وكان متطرف يهودي اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين في شهر نوفمبر من عام 1995.