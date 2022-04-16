أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها رصدت تجاوزات من عدد من الأئمة في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويله إلى موعظة، ورفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم، ومخالفة السنة في ذلك.ووجهت الوزارة، أمس (الجمعة)، أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان والانتهاء منها قبل أذان الفجر بوقت كاف بما لا يشق على المصلين. وأصدرت توجيها ثانيا أكدت فيه على الأئمة الالتزام بالهدي النبوي بالقنوت وأن يكون بخشوع وتذلل مشروع من غير إطالة، وأن يقتصر فيه على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه. ودعت الوزارة الأئمة إلى حث المصلين على استغلال ما تبقى من الشهر الكريم بالاستزادة من فضائل الأعمال، وبذل القربات، وكثرة الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولرجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود.