جمعت وزارة التجارة 12 جهة حكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي أكبر 70 شركة عاملة في قطاع الأغذية والجملة والتجزئة (الخميس) لمناقشة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية والمحلية، وتأثيرها على المنتجات والسلع وتكاليف الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.وعقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان «مناقشة أثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على استقرار الإمدادات والسلع الأساسية».وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي حرص الجهات الحكومية على معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمرتبطة بسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي من المواد الأساسية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.واستُعرض خلال ورشة العمل دور الجهات الحكومية في متابعة سلاسل الإمداد ومراقبة السلع، ومناقشة 30 تحدياً وحلاً متعلقاً بسلاسل الإمداد. إضافة إلى أهمية توحيد الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل دائمة لضمان تدفق الإمدادات للسلع الأساسية ووصولها لمنافذ البيع، إضافة لتسهيل إجراءات التوريد للمنتجات والسلع البديلة من المناطق المتأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.