استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وزير الدولة للتعاون الإقليمي لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ثاراكا بلاسوريا، يرافقه وزير الدولة السريلانكي للتوظيف الخارجي وتنويع الأسواق بايانكارا جاياراتني.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات الشراكة القائمة في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.كما ناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.