كشفت وزارة التعليم في تقرير حديث أنها خفضت نسبة الأمية في المملكة من 5.6% في 2019 إلى 3.7% في 2021. وأوضحت الوزارة أنها نفذت 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية -عن بُعد- في مراكز الأحياء، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة.

وتشارك الوزارة السبت في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، الذي يُصادف الثامن من شهر يناير من كل عام، وذلك تعزيزاً للجهود العربية للحد من الأمية، والاستمرار في تعليم الكبار.

وأتاحت الوزارة مع بداية العام الدراسي 1443 برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار، والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتعلّم مدى الحياة، وذلك إيماناً بأهمية تكافؤ الفرص في عملية التعليم، وأحقية كل فرد في الانضمام إلى رحلة التعلّم.

نسبة الأمية في المملكة: - 5.6 % في 2019 - 3.7 % في 2021