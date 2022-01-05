وجد باحثون في جامعة كنت في المملكة المتحدة أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم «o» أقل عرضة للإصابة بفايروس كورونا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة «Epidemics»، فإن احتمال نقل المرض بين شخصين يزيد مرتين إلى ثلاث مرات إذا كان لديهما فصيلة دم متوافقة، ونظراً لأن فصيلة الدم «o» منتشرة عالمياً، فإن مالكها يتمتع بحماية أكبر ضد COVID-19، ولكن يمكنه نقل العدوى للآخرين.في وقت سابق، أكد علماء الفيروسات التقارير التي تفيد بأن الإصابة بفايروس كورونا تسرع الشيخوخة، ويقول الخبراء إنه لم يمر وقت كافٍ منذ بداية الوباء للحصول على البيانات العلمية.