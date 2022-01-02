أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ» أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار حتى الإثنين على معظم المناطق، ومن المتوقع بأن تكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة وتصل إلى شبه غزيرة في بعض المناطق، وأشار إلى أن منطقة جازان سجلت أعلى كمية أمطار لهذا الأسبوع، وعن درجات الحرارة لهذا الأسبوع أفاد بأن بعض المناطق ستشهد انخفاضا لدرجة الحرارة الصغرى قد تصل من 5 إلى 8 درجات، وأشار إلى أن أقل درجة حرارة سجلها المركز الوطني للأرصاد حتى الآن كانت في مدينة طريف منذ بداية الشتاء.وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة صباح أمس (السبت) على الدمام، ومحافظات الخبر، ورأس تنورة، والقطيف، والجبيل، والنعيرية، والخفجي، والقيصومة، وقرية العليا وحفرالباطن، والمراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار خفيفة متفرقة على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء.ففي الجبيل تواصل هطول المطر منذ ساعات الصباح الأولى وتراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة وسط متابعة أمنية ومرورية من كافة القطاعات الأمنية وخرج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأمطار على الواجهة البحرية والمتنزهات والشواطئ بمدينة الجبيل الصناعية. وفي محافظة الجبيل أعلنت بلدية الجبيل متابعة الحالة المطرية على المحافظة ورصد كل المواقع التي قد تشهد ارتفاعا لمنسوب المياه فيها وتجهيز المضخات ومولدات السحب لأي طارئ ونشر عدة فرق ميدانية، مؤكدة تطبيق خطة تصريف مياه الأمطار مع استقبال جميع البلاغات.كما شهدت محافظة حفر الباطن هطول أمطار ديمية متواصلة من متوسطة إلى غزيرة استمرت لمدة يومين، شملت المراكز والهجر الشمالية والشمالية الغربية للمحافظة، وعددا من المراكز: الصفيري، الوجعان، بن طواله، الذيبية، ام عشر، رضمة ؛ سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب. وانتشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية والإسعافية في الشوارع والمواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار.