شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة الاهتمام بالملف الاستثماري في المنطقة وتهيئة المواقع الاستثمارية الجاذبة وإيصال مختلف الخدمات لها وطرحها للاستثمار، إلى جانب أهمية استحداث مشاريع نوعية بلدية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في مدن ومحافظات المنطقة.جاء ذلك خلال تدشينه في الإمارة مشاريع البلدية المنجزة خلال العام الحالي التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ966 مليون ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.وثمن الحقيل توجيهات أمير المنطقة المشرف على برنامج المواءمة بين الإمارة والوزارة لإعداد مشروع إستراتيجية المنطقة ومشروع تحديد الإستراتيجية العمرانية الوطنية لمنطقة الباحة، مشيراً إلى سريان العمل على إعداد الكود العمراني للباحة الذي يهدف الى إبراز هوية المنطقة وأصالتها، مشيرا إلى مضاعفة المبالغ المرصودة للنظافة في مدن ومحافظات المنطقة إلى أكثر من 4 أضعاف في ميزانية العام القادم، ما يساهم في مستوى جودة النظافة في المنطقة وإزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري لأمانة الباحة والبلديات التابعة لها، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين.فيما أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أنه تم خلال العام الماضي إبرام عدد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة بقيمة بلغت 308 ملايين ريال ممثلة في مشروع منتجع رغدان السياحي إلى جانب عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات المنطقة التي تقوم عليها الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.