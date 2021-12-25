نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الجمعة)، 42 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة. وأكد تدمير 20 آلية عسكرية للمليشيات وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرا إرهابيا بين صفوف الحوثيين. وكان التحالف أعلن في وقت سابق، صباح (الجمعة)، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء بعد مراقبتها. وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.وأضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها. وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أن تهريب إيران الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وشددت في بيان لها، أمس، على أن عمليات تهريب إيران الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين، إضافة إلى انتهاكها القوانين الدولية، تسهم في إطالة أمد الحرب في اليمن. وأكدت أن التدفق غير المشروع للأسلحة يمكّن الحوثيين من الهجوم على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين، وفق الوزارة. وقالت الخارجية الأمريكية إن دعم طهران الجماعات المسلحة بالمنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، مشددة على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني.