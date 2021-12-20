توقعت مصادر ليبية موثوقة أن يؤجل البرلمان الانتخابات فترة تراوح بين 3 و6 أشهر خلال جلسته المرتقبة يوم (الإثنين) القادم. وقالت المصادر إن جلسة مجلس النواب التي يرأسها عقيلة صالح سيتم خلالها الإعلان عن حكومة جديدة، موضحة أن مهامها ستنحصر في التحضير للانتخابات.وأفادت المصادر بأن مفوضية الانتخابات الليبية أرجعت تأجيل الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون.وكان تقرير فرنسي حذر من أن تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد الغارقة بالأزمات أصلاً، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف، وفقاً لما نقله موقع «جيوبوليتيك» الفرنسي. وأضاف أن الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.واعتبر أن الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه أيضاً يمثل طريقا لتهدئة الوضع وحلاً للخروج من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.