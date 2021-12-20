احتجز رجل بسلاح أبيض امرأتين رهينتين في الدائرة الثانية عشرة من العاصمة الفرنسية باريس.وقالت الشرطة الفرنسية مساء اليوم (الإثنين): إن رجلاً مسلحاً بسلاح أبيض معروف بأنه مصاب باضطرابات نفسية يحتجز امرأتين رهينتين، مستبعدة أن يكون العمل إرهابياً.وأضافت أن الرجل البالغ من العمر نحو 50 عاماً، يحتجز المرأتين في متجر صغير في حي «باستيل» بالعاصمة، وتوجهت قوات الشرطة والتدخل الخاص إلى المنطقة.ولفت مصدر بالشرطة إلى أن الحادثة وقعت في أحد المتاجر بشارع أليغر، إذ قال رجل خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية إنه يريد محادثة وزير العدل إيريك دوبون موريتي، حول قضية عمر الرداد، وهو بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية قبل 30 عاما، ونجح في محاولته لإعادة فتح القضية وتبرئة اسمه.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، وصلت فرق أمنية إلى مكان الحادثة وقامت قوات لواء البحث والتدخل بتطويق المنطقة.