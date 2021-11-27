بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، يوم الجمعة الماضي، أنها اتخذت قرارا بحظر حركة حماس بشكل كامل، أعلنت الوزارة أمس رسمياً، إدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.

وأضحت الحركة بموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، منظمة إرهابية، بشقيها السياسي والعسكري. ووفق البيان، فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

فيما أتت هذه التطورات بعدما اعتبرت الداخلية البريطانية، في بيان، الأسبوع الماضي، أن حركة حماس لديها قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين.

ولفتت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، إلى أن حظر حماس «سيبعث برسالة قوية للغاية إلى أي فرد، يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيدا لمنظمة مثل تلك»، وفق تعبيرها.