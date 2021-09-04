منعت قواعد السلوك المهني للمحامين تواصل المحامي بشكل مباشر أو غير مباشر مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

وشددت القواعد التي أقرها وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني أخيراً على أهمية التزام المحامين عند الإعلان بعدم مخالفة القواعد وأصول المهنة وعدم انتهاك خصوصية وسرية العملاء وعدم التضليل والكذب والخداع.

وأكدت القواعد أهمية إيفاء المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، وأن يكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ونصت القواعد على عدم جواز تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

وارتكزت القواعد التي صدرت في 8 فصول و46 قاعدة، على أحكام وقواعد عامة تضمنت تعريفات وإجراءات، إذ جاءت مؤكدة على أن يتحلى المحامي في سلوكه بالاستقامة والنزاهة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر.

- عدم إفشاء أسرار العميل

- الالتزام بنُظُم المهنة

- تجنب عرقلة سير العدالة