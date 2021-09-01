يبدو أن مقاطع «التيك توك» المنتشرة في اليومين الماضيين لطلاب وطالبات من داخل مدارس المتوسطة والثانوية دفعت وزارة التعليم للتراجع عن قرارها السماح باستخدام الجوال داخل المدرسة. ومنعت الوزارة استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة تحديثات الحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يومياً في موقع «توكلنا ويب» في خدمة «نتعلّم بحذر»، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام «توكلنا»، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة. ومنحت الوزارة إدارة المدرسة صلاحية الاستثناء من القرار للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى الإدارة.وانتشرت بالتزامن مع العودة الحضورية للدراسة مئات المقاطع لطلبة وطالبات في موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) من داخل المرافق التعليمية. وأكدت الوزارة على الجميع منع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتاً كونه مخالفة نظامية.