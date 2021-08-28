عندما وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، على تعيين حسين أمير عبداللهيان (57 عاما) مرشح رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي، لتولي منصب وزير الخارجية، فإن النظام الإيراني شعر أن ورقة المهرج جواد ظريف اخترقت في وقت تراوح فيه المفاوضات حول برنامج إيران النووي مكانها.وعندما أوفد النظام الإيراني أمير عبداللهيان وزير خارجية خامنئي فإن عبداللهيان أخذه الكبرياء الطائفي المقيت كون الإعلام الطائفي الإيراني لمعه مؤخرا ووصفه بـ«الدبلوماسي المرموق لمحور المقاومة»، في إشارة إلى طهران وحلفائها في المنطقة، كونه على علاقة وثيقة مع النظام السوري والمليشيات مثل حزب الله اللبناني وفصائل عراقية مثل الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق.وعندما كسر عبداللهيان البروتوكولات والقواعد والأعراف الرسمية للقمم وتحديدا ⁧قمة بغداد ‬⁩أثناء تصوير اللقطة الجماعية للرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، فإنه أكد المؤكد أن نظامه جُبل على كسر قواعد وأعراف الشرعية وضرب مرجعيته الطائفية بالقرارات عرض الحائط. وعندما ترك المدعو عبداللهيان مكانه في الصف الثاني بجانب وزراء الخارجية بحسب ليس فقط بروتوكول الدولة المضيفة العراق بل بروتوكول العالم، ويتقدم ويقف بجانب رؤساء الدول، فإنه كرّس مفهوم وفلسفة نظامه الطائفي الذي جسد الإرهاب وأضحى المثل الأعلى لرعاية الإرهاب في العالم.عبداللهيان الذي له من اسمه نصيب لم يكتف بخرق البروتوكولات فحسب؛‬⁩بل حول قمة بغداد للشراكة إلى منصة لتصفية الحسابات، وتجسد ذلك في الكلمة التي ألقاها باللغة العربية وزير الخارجية الإيراني في قمة بغداد. وكعادة نظام طهران في سياسة خلط الأوراق، طالب اللهيان بمحاسبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حيث استغربت الأوساط المشاركة إقحام اسم سليماني في مؤتمر مخصص لدعم الشراكة مع العراق.ويعتبر اللهيان من الشخصيات السياسية في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالحكومة المتشددة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، ما يجعله أحد «الألغام» التي زرعها الرئيس الجديد بالتشكيلة الوزارية لتنفيذ قرارات المرشد المفسد خامنئي.وكان المتشدد رئيسي قد قدم مؤخرا حكومة طائفية يهيمن عليها المتشددون الإرهابيون، من بينهم وزير خارجية معروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب الله، وهو اللهيان، ووزير داخلية مطلوب لدى الإنتربول بشأن دوره المزعوم في تفجير 1994 لمركز ثقافي يهودي في بوينس آيرس وهو أحمد وحيدي.