أطلق «واتساب» تهديدا شديد اللهجة متوعدا مستخدميه بحظر أرقامهم عن الخدمة نهائياً، حال تحميلهم إصدارات «غير رسمية» بحجة الحصول على ميزات وأمان أكثر. ووفق «إكسبريس» البريطانية (السبت)، عاد «واتساب» ليؤكد أن التطبيق آمن ويستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف لحماية الرسائل من المتطفلين. بينما كشف مطورون منشقون عن شركة «فيسبوك» إطلاقهم عددا من الإصدارات الحديثة بمميزات أكثر تميزا من «واتساب» الأصلي، بينها «واتساب بلس» الذي يوفر جدولة الرسائل النصية، وإنشاء ردود تلقائية، وإرسال عدد من الصور دفعة واحدة، وإيقاف تشغيل علامات القراءة الزرقاء للرسائل الواردة، مع استمرار معرفة ما إذا كان المستلم قرأ رسائلك النصية أم لا.