حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الجهاز الهضمي من شلل المعدة كأحد أخطر مضاعفات السكري. فيما أكد استشاري الجهاز الهضمي ثامر الدرسوني أن المضاعفات لا تقتصر على اعتلال الكليتين وشبكية العين وقصور الدورة الدموية وغرغرينا الأطراف، إذ يحدث شلل المعدة السكري بسبب اعتلال الأوعية الدموية الممتدة للأعصاب المغذية للمعدة فتتباطأ حركتها وتحتفظ بالطعام مدة أطول ويتأخر نقله إلى الأمعاء. وأرجع هذه الحالة لعدم انضباط مستوى السكر لفترة طويلة، ما يؤدي لحرقة بالمعدة أو ارتجاع معوي مريئي وشعور سريع بالشبع، وآلام متكررة بالبطن وعدم الرغبة في الأكل وتقيؤ الطعام غير المهضوم، ما يستلزم السيطرة على مستوى السكر في الدم.