أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم مواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.وتؤكد «التجارة» أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة أصدرت بيانا تحذر فيه من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي.