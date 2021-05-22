أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن الكرة الأرضية ستشهد أول خسوف كلي للقمر لعام 2021 (الأربعاء) القادم. وقالت الجمعية على حسابها في «تويتر» (السبت): «لن يكون الخسوف مشاهدا في سماء العالم العربي، لكنه سيُرى بالعين المجردة في جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية، إذ سيعبر القمر خلال ظل الأرض ليحدث خسوفا سيستغرق في مرحلته الكلية 14 دقيقة و30 ثانية فقط، إلا أن مرحلة الخسوف الجزئي ستستغرق ما يزيد على 3 ساعات، كما سيكون القمر (البدر) أقرب إلى الأرض في ما يعرف بـ«القمر العملاق» الذي تزامن آخر مرة في سبتمبر 2015.