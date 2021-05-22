خيم الحزن على الصين بوفاة العالم «يوان لونغ بينغ»عن عمر يناهز 91 عاماً (السبت) في مستشفى «تشانغشا» بمقاطعة هونان، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإسهامات والنجاحات في التنمية الزراعية، وكان أبرزها إنقاذ بلاده وشعبه من براثن الجوع بعدما نجح في تطوير تقنية تهجين الأرز المائي من أجل حل مشكلة العجز الغذائي التي عانت منها الصين وعدد من دول العالم، ما جعله يحوز لقب «أب الأرز المهجن الصيني». وزرع بينغ أول سلالة أرز هجين عالية الغلة في العالم عام 1973، ونمت على نطاق واسع ما زاد الإنتاج الصيني بشكل كبير. يذكر أن بينغ أكاديمي متخرج من الأكاديمية الصينية للهندسة.