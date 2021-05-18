بعد دراسة متخصصة، أعلن أطباء جامعة ديوك الأمريكية أن تناول خافضات الحرارة مثل «باراسيتامول» أو «الإسبرين» عقب التطعيم ضد فايروس كورونا يؤثر سلبا على كمية الأجسام المضادة المتكونة، كونها تقمع المسارات «ناقلة الإشارات» إلى الخلايا. ووفق صحيفة «إيزفيستيا» الروسية (الثلاثاء)، أكد الباحثون أن التجربة أثبتت أن الإسبرين والأيبوبروفين يثبطان نشاط البروتين الذي يتحكم في التعبير عن جينات الاستجابة المناعية. كما أن الأدوية المضادة للالتهابات غير السيترويدية تمنع تنشيط الخلايا التائية التي تحمي الجسم وتؤدي إلى موتها. وتابعوا: «تعضد هذه النتائج دراسات على الأرانب قبل قرن، أظهرت أن خافضات الحرارة أثرت سلباً على الأجسام المضادة المتكونة ضد بكتيريا المكورات العقدية».